Celtic schrijft geschiedenis met tweede 'treble' op rij

De ploeg van manager Brendan Rodgers pakte vandaag op Hampden Park ook de Schotse beker, nadat het eerder al de League Cup en de landstitel had veroverd. De groen-witte brigade uit Glasgow haalde vorig jaar ook alle prijzen in eigen land binnen.



Callum McGregor opende al na tien minuten de score in de finale tegen Motherwell. Olivier Ntcham tekende in de 25ste minuut voor de 2-0. Celtic kwam daarna niet meer in de problemen en schreef zo Schotse voetbalhistorie. Nog nooit won een club in Schotland twee jaar achter elkaar alle prijzen.



Celtic pakte in november al de League Cup. Ook toen werd Motherwell in de finale met 2-0 verslagen. In de Schotse competitie waren 'The Bhoys' voor het zevende jaar op rij de sterkste.