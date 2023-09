Celstraf dreigt voor Luis Rubiales: OM wil Spaanse bondsvoorzitter vervolgen voor aanranding en dwang

Manchester United komt met statement over aantijgin­gen tegen Antony: ‘Nemen deze zaak ‘serieus’

Manchester United heeft zich uitgesproken over de situatie rond aanvaller Antony. De oud-Ajacied is door een ex-vriendin beschuldigd van huiselijk geweld. ,,Als club nemen we deze zaak serieus”, meldde de club van trainer Erik ten Hag in een korte verklaring.