Ceferin blijft voorzitter UEFA door ontbreken tegenkandidaat

Ceferin liet in augustus vorig jaar al weten dat hij graag door wil als preses van de UEFA. Zijn voordracht kreeg brede steun, onder meer van de KNVB. ,,De voorzitter doet het erg goed, zo hebben we ondervonden’', zei Van Praag. ,,Het is vanzelfsprekend dat wij hem in een nieuwe kandidatuur steunen.’'

Eenheid

De Sloveen zei vereerd te zijn met zijn herbenoeming. ,,De eenheid binnen Europa is terug. Maar het slechtste wat we nu kunnen doen, is op onze lauweren rusten. In een wereld die snel verandert, waarin de tijd steeds sneller lijkt te gaan, moeten we vooruit blijven denken’', zei Ceferin. ,,We kijken met veel plezier uit naar het EK 2020, in twaalf Europese landen. We geven daarmee een sterke boodschap af. Een boodschap van een open, tolerant en verenigd Europa. Dat is in deze dagen heel erg nodig.’'