Cazorla toont zwaar verminkte enkel na infectie en acht operaties

,,Dokter Mikel Sánchez vertelde me dat ik al tevreden mag zijn als ik ooit nog met mijn kinderen in de tuin kan voetballen en wandelen”, deed Cazorla uit de doeken. De 32-jarige middenvelder speelde 77 interlands voor Spanje en werd Europees kampioen in 2008 en 2012, maar de laatste jaren waren een lijdensweg voor de sympathieke Spanjaard. Hij revalideert inmiddels al maanden in de Spaanse stad Salamanca in de kliniek van Juan Carlos Herráez, de fysiotherapeut van het Spaanse nationale team. Cazorla volgt een uitgebreide dagelijkse routine: zwemmen, pilates, fietsen, lopen. De bal raakte hij nog nauwelijks aan, dat komt nog. ,,Mijn gezin woont nog in Londen, omdat mijn kinderen daar naar school gaan. Niet dagelijks bij hen kunnen zijn is misschien nog wel het moeilijkste, maar ik weet waar ik het voor doe. Ik wil terugkeren en mijn carrière op mooie wijze afsluiten. Mijn broer moest onlangs huilen toen hij me weer normaal zag lopen. Zelf heb ik mijn tranen altijd kunnen bedwingen, maar de afgelopen periode was ontzettend zwaar. Maar ik krijg dagelijks mooie berichten van goede vrienden als David Silva, Andrés Iniesta en David Villa. Dat doet me goed."