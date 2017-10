Catalaanse clubs doen mee aan staking

Russen komen in tijdnood: tribunes aan WK-stadion ‘geplakt’

18:53 Nog maar 252 dagen voor de aftrap van het WK 2018 in Rusland, maar nog steeds zijn niet alle stadions klaar. In Jekaterinenburg, een stad in de Oeral, komen ze in tijdnood. Om toch aan de eisen van wereldvoetbalbond FIFA te voldoen komen de Russen met een drastische oplossing: noodtribunes buiten de Ekaterinburg Arena.