Castagne en Vardy helpen Leicester City aan zege bij promovendus West Brom

Video Van de Beek maakt indruk in ‘geheim’ oefenduel: ‘Grootste pluspunt op het veld’

10:06 Donny van de Beek heeft bij zijn officieuze debuut voor Manchester United indruk gemaakt op manager Ole Gunnar Solskjaer. Ondanks de nederlaag in de oefenwedstrijd tegen Aston Villa (1-0) was de Noorse trainer zeer te spreken over zijn aanwinst.