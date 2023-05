Carlo Ancelotti treedt in voetsporen Alex Ferguson, Real verloor nog nooit van Engelse ploeg in halve finale

met pollDe eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League wordt vanavond afgewerkt. Recordwinnaar Real Madrid neemt het op tegen Manchester City, dat dolgraag eens een de belangrijkste clubprijs in het voetbal wil winnen. Dit zijn de opvallendste statistieken voor de wedstrijd van vanavond.

Real-trainer Carlo Ancelotti (63) is vanavond de coach met met de meeste Champions League-wedstrijden achter zijn naam, dat zijn er dan 190. Dat record moet hij dan nog wel delen met Sir Alex Ferguson, maar volgende week is de Italiaan de enige trainer met dat record. Bij die 190 wedstrijden hoort ook het tweeluik met Manchester City van vorig seizoen. Real schakelde de Engelsen uit. Dat is geen grote verrassing, want de Spanjaarden verloren nog nooit van een Engels team in de halve finale van het miljardenbal.

Dat De Koninklijke succesvol is tegen teams uit de Premier League, blijkt ook uit de meest recente knock-outwedstrijden die Real speelde. Man City is namelijk de zesde(!) Engelse opponent op rij voor de titelverdediger. Achtereenvolgend moesten Chelsea, Manchester City, Liverpool, opnieuw Liverpool en Chelsea het opnemen tegen Real. Steeds wonnen de Spanjaarden.

Het is ook de strijd der topspitsen. Dat zijn natuurlijk Erling Haaland (City) en Karim Benzema (Real). Het Noorse toptalent scoort gemiddeld iedere 58 minuten in deze Champions League-jaargang. De Franse routinier doet er per goal twee keer zo lang over. Maar met een moyenne 122 minuten doet ook de Gouden Bal-winnaar van 2022 het zeker niet slecht.

Het winnen van de CL begint langzaam maar zeker een obsessie te worden voor het team onder leiding van coach Pep Guardiola. Wat het nog pijnlijker maakt is dat City bijna de club is die het langst over het winnen van de de cup met de grote oren doet, als je kijkt naar het aantal wedstrijden in de knock-outfase. Alleen Arsenal (45) en Paris Saint-Germain (41) doen er nog langer over. Man City volgt op 40 en komt na vanavond dus op gelijke hoogte met PSG.

Kan Manchester City een nieuwe stap zetten naar de gedroomde eindwinst? Of gaat Real Madrid het 'gewoon’ weer flikken? De heenwedstrijd van de halve finale is vanavond live te volgen via ons liveblog.

