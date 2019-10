Cardiff in beroep: Club weigert te betalen voor overleden Sala

Video Manchester United en Arsenal stellen teleur op Old Trafford

30 september Manchester United komt deze week op bezoek in Den Haag, maar de spelers en supporters van AZ zullen vanavond niet echt bang zijn geworden van de aankomende tegenstander in de Europa League. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer bleef in een matige wedstrijd op Old Trafford steken op een 1-1 gelijkspel tegen Arsenal.