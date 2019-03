Canales eindelijk opgeroepen voor Spanje: ‘Had het uit m'n hoofd gezet’

Spanje begint zaterdag in Mestalla, het stadion van Valencia, tegen Noorwegen aan de kwalificatie voor het EK 2020. Canales hoopt zijn debuut te mogen maken, maar is al blij met zijn plek in de selectie van bondscoach Luis Enrique.



Canales speelde liefst 39 jeugdinterlands voor Spanje, maar zit deze week pas voor het eerst bij de selectie van La Furia Roja. Op zijn zeventiende maakte Canales zijn profdebuut namens Racing Santander, de club waar hij op zijn tiende al terechtkwam. Met zijn dribbels en zijn fijne steekpasses groeide zijn naam en faam snel. Real Madrid sloeg in de zomer van 2010 toe en haalde hem voor 6 miljoen euro op uit Cantabrië. Bij Real Madrid moest de jonge Canales echter concurreren met Ángel Di María, Mesut Özil en Kaká, waardoor hij slechts vijftien duels voor De Koninklijke speelde.

Drie kruisbandblessures

Canales trok in de zomer van 2011 naar Valencia, maar daar sloeg het noodlot toe met twee zware kruisbandblessures in oktober 2011 en april 2012. Canales stapte in januari 2014 voor 3,5 miljoen euro over naar Real Sociedad, waar hij in december 2015 opnieuw zijn kruisband afscheurde. Zijn linkerknie onderging drie zware operaties, waaraan Canales een groot litteken overhield. Dat fleurde hij op met een tattoo, waardoor het nu lijkt op een visgraat. ,,Of ik wel een heb overwogen om te stoppen? Nee, nooit. Ik bleef tijdens mijn revalidaties altijd dromen over een terugkeer op het veld en stelde mezelf mooie doelen. Ik probeerde iedere dag optimistisch te blijven.”

Dromen

Canales droomde echter nooit van een interland voor Spanje. ,,Ik droomde gewoon van fit worden en wedstrijden spelen, maar het nationale team leek onhaalbaar,” vertelt hij vandaag in een openhartig interview aan de Spaanse sportkrant Marca. ,,Ik wilde gewoon weer een hoog niveau halen bij mijn club, maar ik heb mijn eigen verwachtingen ruimschoots overtroffen.”

Canales kwam dit seizoen bij Real Betis, dat hem afgelopen zomer transfervrij oppikte bij Real Sociedad, al tot veertig wedstrijden. Daarin was de linksbenige middenvelder goed voor acht goals en vier assists. Canales werd door Marca ook nog even gevraagd naar de wedstrijd tegen FC Barcelona (1-4 nederlaag) van afgelopen zondag. Lionel Messi schitterde met een hattrick. ,,Het is geweldig om hem op televisie te zien spelen, maar als tegenstander van hem hoop je dat de wedstrijd zo snel mogelijk is afgelopen. We mogen blij zijn dat hij al zo lang in Spanje speelt en de mensen hier blij maakt. Het applaus van de supporters van Real Betis was spontaan en indrukwekkend. Zo'n ovatie krijgen bij een uitwedstrijd is heel bijzonder.”

Volledig scherm Sergio Canales in actie voor Real Betis tegen Stade Rennes. © REUTERS