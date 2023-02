Canadese voetbalsters weigeren te spelen: ‘Zeggen dat we verontwaardigd zijn, is een understatement’

Canada Soccer bezuinigt volgens de speelsters op trainingskampen, het aantal spelers en begeleiders dat voor kampen werd uitgenodigd, en ook op de financiering voor jeugdteams. De voorbereiding van het team op het WK wordt ,,in gevaar gebracht door het aanhoudende onvermogen van Canada Soccer” om nationale teams te ondersteunen.

,,We nemen geen deel aan activiteiten van Canada Soccer tot het is opgelost", aldus Sinclair tegenover TSN. ,,We trainen dus niet en spelen ook geen wedstrijden. Dat doen we zeker niet zomaar, want wij willen gewoon spelen en Canada vertegenwoordigen, maar genoeg is genoeg.”

Quote We zijn gefrus­treerd en voelen ons allesbehal­ve gerespec­teerd door de bond Statement speelsters Canada

Ploeggenote Janine Beckie stelde: ,,Zeggen dat we verontwaardigd zijn, is een understatement. Er zijn geen woorden om te omschrijven hoe het voelt om in een trainingskamp te zijn, wetende dat we niet dezelfde mogelijkheden krijgen als de mannen toen zij zich aan het voorbereiden waren op het WK.”

,,We willen gelijkwaardig en eerlijk behandeld worden", laten de speelsters in een statement weten. ,,We zijn gefrustreerd en voelen ons allesbehalve gerespecteerd door de bond. We zijn het zat om steeds te moeten strijden voor gelijke behandeling. Het legt een te grote druk op onze schouders. We hebben maanden geleden al een voorstel gedaan en wachten nog altijd op een definitief antwoord.”

Volgens Canada Soccer wordt er vandaag verder onderhandeld. De mannenploeg heeft laten weten volledig achter de vrouwen te staan.

De SheBelieves Cup, die komende donderdag begint, is een toernooi met naast Canada ook de Verenigde Staten, Japan en Brazilië als deelnemers.