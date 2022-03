Canada mag na 1986 voor tweede keer naar WK

Canada kwam door de zege op 28 punten uit 13 wedstrijden en is zeker van de eerste plaats in de kwalificatiegroep van de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

De ploeg leidde in Toronto na de eerste helft al met 2-0. Cyle Larin en Tajon Buchanan scoorden. Diep in de tweede helft maakte Junior Hoilett er 3-0. De Jamaicaanse verdediger Adrian Mariappa bracht met een eigen doelpunt de eindstand op 4-0.

Costa Rica

Costa Rica heeft ook een goede uitgangspositie om het WK te halen. Het Midden-Amerikaanse land was met 1-2 te sterk voor El Salvador. Daardoor heeft Costa Rica nu 22 punten. Dat is evenveel als nummer 2 Verenigde Staten en Mexico. Die twee landen hebben wel een duel minder gespeeld. Costa Rica kwam in San Salvador na een halfuur spelen op voorsprong dankzij Anthony Contreras. Een minuut later was het weer gelijk door een treffer van Cristian Gil. Joel Campbell maakte in de blessuretijd van de eerste helft de belangrijke 1-2.