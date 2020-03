Cagliari zet Maran op straat na elf duels zonder zege

UEFA: Probleem van racisme zit in onze samenlevin­gen

12:34 De voetbalwereld kan de problemen rond racisme en discriminatie in stadions niet alleen oplossen. Een grote taak daarbij is weggelegd voor overheden en andere instanties, zei Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA tijdens het jaarlijkse congres van de Europese voetbalbond, dit jaar in de Beurs van Berlage in Amsterdam.