Büttner aan de slag in de Verenigde Staten

Büttner zal voorlopig nog niet in actie komen voor zijn nieuwe club, want het nieuwe seizoen in de MLS begint pas in februari. Komende zondag (21.00 uur) is de finale om het kampioenschap in de Verenigde Staten van dit seizoen, tussen Seattle Sounders en Toronto FC.

Büttner komt bij New England te spelen onder de ervaren coach Bruce Arena, die jarenlang bondscoach van de Verenigde Staten was. Onder zijn leiding haalde New Engeland dit seizoen de play-offs van de MLS, waarin gestreden wordt om het kampioenschap. In de eerste wedstrijd werd New Engeland echter direct uitgeschakeld door het Atlanta United van coach Frank de Boer.

Voor Büttner wordt het zijn vierde buitenlandse avontuur in zijn carrière. De linksback verliet in 2012 Vitesse voor Manchester United. Voordat hij in 2017 terugkeerde in Arnhem stond hij nog onder contract bij Dinamo Moskou en Anderlecht.

New England Revolution on Twitter It's official!! #NERevs sign Dutch defender @AlexButtner_28 https://t.co/ysP5VuoPfW https://t.co/OaI7ekMeKU

