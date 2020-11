Burgemeester van Napels: Stadio San Paolo zal worden vernoemd naar Maradona

video's Klopp haalt uit naar omroepen: ‘Nog maar de vraag of we seizoen met elf spelers eindigen’

23 november Jürgen Klopp vindt dat ook de tv-omroepen in Engeland zich even moeten aanpassen in het belang van de voetballers. Gebeurt dat niet, dan is het nog maar de vraag of de topclubs het seizoen met elf spelers gaan eindigen, zei de Duitse trainer van Liverpool enigszins gechargeerd in een interview met Sky Sports.