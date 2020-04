Bundesliga weer uitgesteld: wanneer worden de Europese voetbalcompetities precies hervat?

De Bundesliga leek hard op weg om hervat te worden, maar tot nader order is een besluit over de hervatting van de Duitse competitie uitgesteld, zo bleek vandaag. Hoe zit het op dit moment nou precies met de andere grote Europese voetballanden? Een overzicht.

Duitsland

Voetballers als Davy Klaassen, Jeffrey Bruma en Karim Rekik zijn inmiddels alweer in training. De Duitsers wilden binnenkort alweer beginnen met voetbal. Maar de hervatting van de Bundeliga en Tweede Bundesliga is tot nader order uitgesteld. Dat is vanmiddag besloten tijdens een vergadering van de Duitse voetballiga. ,,Het is niet aan ons om een datum te noemen” zei directeur Christian Seifert van de DFL. ,,Dat moet de politiek doen.” Een precieze datum is op dit moment dus nog niet bekend.

België

Onze zuiderburen waren één van de eerste landen die definitief een streep zette door het seizoen 2019/20. Club Brugge wordt komende maandag officieel kampioen, maar over Europese tickets en de opzet van de nieuwe competitie is nog niets bekend.

Volledig scherm Ruud Vormer is officieus al kampioen van België met zijn team Club Brugge. © BELGA Frankrijk

Een hervatting van de Franse Ligue 1 staat vooralsnog gepland op 17 juni. De competitie wordt dan afgemaakt binnen zes weken, met als einddatum 25 juli. Op 23 augustus zou dan het nieuwe seizoen afgetrapt kunnen worden. Dit is het voorlopige plan. De Franse bond wacht voorlopig op het advies van de regering en de aanbevelingen van de UEFA.

Engeland

De Premier League heeft op dit moment nog geen definitieve datum genoemd waar de voetballers naar toe kunnen werken. Een groeiend aantal clubs in de Premier League dringt aan om het seizoen voor 1 juli af te ronden, om zo problemen met aflopende contracten van spelers te voorkomen. Vooralsnog is daar in Engeland nog geen gehoor aangegeven en is het vooral afwachten.

Schotland

Ook in Schotland is inmiddels besloten dat de competitie kan worden gestopt. Tweede divisie ploeg Dundee deed eerst nog moeilijk, maar ook deze ploeg heeft vorige week laten weten dat zij achter het plan staan om de Schotse competitie te laten stoppen.



Volledig scherm Ryan Jack (links) en Scott Brown van Celtic vechten om de bal tijdens de Old Firm. © BSR Agency

Spanje

Een herstart van de Spaanse voetbalcompetitie zal niet eerder dan 28 mei plaatsvinden. Dat zei Javier Tebas, voorzitter van La Liga, in een telefonisch onderhoud met internationale media begin deze maand. De Spaanse clubs voelen er in elk geval niets voor om door te gaan achter gesloten deuren.

Italië

De Italianen willen weer voetballen, maar niet zoals we gewend zijn. Alle wedstrijden zullen afgewerkt worden zonder publiek en in een hoog tempo. Vooralsnog is de bedoeling volgens Italiaanse kranten dat de clubs vanaf 27 mei weer in actie zullen komen. De spelers worden begin mei alweer op de training verwacht. Alle wedstrijden in de Serie A zullen tot aan kerst zonder publiek worden gespeeld, zo is het plan.

Portugal

De Portugese autoriteiten hopen op een vervolg in juni en juli. In totaal moeten er in die twee maanden tien speelrondes gespeeld worden. Op dit moment lopen er nog onderzoeken naar de mogelijkheden, maar de Portugese minister Antonio Costa hoopt in de zomer dus weer van start te kunnen.

Volledig scherm Stefan de Vrij. © BSR_AGENCY

Oostenrijk

De Oostenrijkse Bundesliga hoopt de competitie, weliswaar zonder publiek, half mei te hervatten. De clubs daar zijn, net zoals in buurland Duitsland, weer begonnen met trainen. Dit is nog wel in kleine groepen.

Zwitserland

In Zwitserland zijn ze druk bezig om de competitie binnenkort juist weer te gaan hervatten. Er zal waarschijnlijk vanaf komende maandag weer getraind worden. Weliswaar in kleine groepjes spelers met miniem fysiek contact, om vervolgens ook weer de groepstraining te hervatten. Er zijn twee scenario's. Het ene scenario gaat uit van een start op 20 mei, de andere met een langere voorbereidingstijd, start tien dagen later.



Zweden

In Zweden gaat het voetbal al heel de tijd voor een groot gedeelte wel door. De Zweedse-regering heeft ook geen restricties opgelegd aan de bevolking, waardoor trainen daar gewoon nog kan. Ook worden er oefenduels gespeeld. Ze hopen in juni weer aan de competitie te beginnen. Kevin van Kippersluis, Lesly de Sa en Nick Wolters kunnen bijvoorbeeld nog altijd volle bak trainen bij hun club AFC Eskilstuna.

Denemarken

Ook in Denemarken ligt de competitie ‘gewoon’ stil, zo gaf Kees Luijckx al aan. Er kan daar wel getraind worden, maar wedstrijden zijn niet mogelijk in het land waar verder ook Mart Lieder zijn brood verdient.