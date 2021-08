Bundesliga verliest glans: ‘Sommige mensen maken zich zorgen’

Door Leon ten Voorde



Het klinkt toch even net iets anders: een competitie met Greuther Fürth, VfL Bochum en Mainz in plaats van Schalke 04, HSV en Werder Bremen. „Naar een wedstrijd als Schalke - HSV in de Tweede Bundesliga kijken veel meer mensen dan Leipzig tegen Hoffenheim”, zegt Youri Mulder.



De oud-international, die tegenwoordig zitting heeft in de ledenraad van Schalke, beseft dat de Bundesliga dit seizoen aan glans heeft verloren door het verlies van grote Traditionsvereine. „Sommige mensen in Duitsland maken zich wel zorgen over die ontwikkeling. Ik hoor daar niet bij”, aldus Mulder. „Ik vind het alleen maar goed dat dit gebeurt. Dit is sport. De Bundesliga heeft een zelfregulerende werking en daardoor is de competitie gezond. Wie zijn zaakjes niet voor elkaar heeft, heeft in Duitsland een probleem. Het werkt ook andersom. Borussia Dortmund lag in 2010 helemaal op apegapen en kocht toen een onbekende Japanner voor een paar ton: Kagawa. Dat was het begin van het succes. De kracht van het Duitse voetbal zit voor een groot deel in de breedte en de goede structuur. Bayern steekt er ver bovenuit, maar daarachter kan er van alles gebeuren.”