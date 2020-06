Bundesliga heeft afscheid genomen van thuisvoordeel, hoe zit dat in Spanje?

Een van de meest opvallende veranderingen in de Bundesliga na de coronastop was dat het thuisvoordeel bij clubs vrijwel volledig was verdwenen. Clubs gingen in eigen stadion massaal onderuit. Hoe zit dat in Spanje en is er hoop voor Celta de Vigo, dat vanmiddag in eigen huis FC Barcelona ontvangt?

Negen keer werd er afgetrapt in de Bundesliga, vlak nadat het sein op groen werd gezet voor de herstart van de Duitse competitie. Het waren niet topspelers als Robert Lewandowski of Erling Haaland die het gesprek van de dag vormden, maar het verdwenen thuisvoordeel. Van de negen thuisspelende clubs wist alleen Borussia Dortmund de punten in het eigen Signal Iduna Park te houden.

Het deed veel wenkbrauwen fronsen in Duitsland. Het bleek geen incident, want in 73 wedstrijden bleven de drie punten slechts twintig keer in het eigen stadion. Dat houdt in dat net iets meer dan 27 procent van de wedstrijden wordt gewonnen door de thuisspelende ploeg. Het thuisvoordeel was foetsie, zo luidde de algemene tendens. Vóór de coronaonderbreking bedroeg het percentage namelijk 43 procent.

Een blik op de resultaten in de Spaanse competitie toont aan dat Duitsland geen uitzondering vormt. In La Liga bedraagt het percentage van thuiszeges namelijk 40 procent. Van de veertig wedstrijden won de thuisploeg zestien keer. In het eerste gedeelte van het seizoen wist de thuisploeg in iets meer dan 50 procent van de gevallen een overwinning over de streep te trekken. Cijfers die weinig hoop bieden voor Celta de Vigo, dat vanmiddag in eigen huis FC Barcelona ontvangt. De kansen op een stunt in eigen huis zijn flink geslonken.

Eigen terrein

FC Barcelona was voor de onderbreking op eigen terrein de beste ploeg van de competitie. De regerend landskampioen en huidige nummer twee van La Liga werd niet in de war gebracht door het coronavirus en voegde sinds de herstart twee overwinningen in Camp Nou toe. Ook koploper Real Madrid won beide duels in Santiago Bernabéu.

In de Premier League werd tot nu toe achttien keer afgetrapt, de Serie A is twaalf wedstrijden onderweg. Het is in die competities te vroeg om conclusies te trekken over het thuisvoordeel.

