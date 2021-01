Buitenlandse media lovend over Nederlanders: ‘We zagen weer de Memphis van wie we houden’

VideoVerschillende Nederlanders in de buitenlandse topcompetities schitterden in het afgelopen weekend. Bekijk hier een rondje langs de buitenlandse pers om te kijken wat voor kritieken de Nederlanders kregen.

Spanje

Volledig scherm Frenkie de Jong speelde ook tegen Granada (0-4 winst) weer een goede wedstrijd. © BSR Agency Het lijkt eindelijk te lopen bij het FC Barcelona van Ronald Koeman en Frenkie de Jong. Sinds de jaarwisseling zijn er soms zelfs sporen van het glorieuze Barcelona te zien. Na de 0-1 zege op Huesca en de 2-3 op Athletic Bilbao werd zaterdag Granada met 0-4 aan de kant geschoven in Andalusië. In tegenstelling tot vorige wedstrijden stond de verdediging van Barcelona nu wel goed. Frenkie de Jong kreeg in de Spaanse sportkrant El Mundo Deportivo de complimenten: ,,De Jong is op dit moment als allrounder de beste versie van zichzelf.”



Volgens de Catalaanse sportkrant maakt De Jong de laatste weken eindelijk waar waarom Barcelona in de zomer van 2019 86 miljoen euro betaalde aan Ajax voor de behendige middenvelder: ,,Met twee goals en twee assists is De Jong de laatste tijd belangrijk voor Barcelona. Hij speelt veel meer ballen naar voren dan opzij en lijkt, met Busquets achter zich in een verdedigende rol, veel meer vertrouwen te hebben. Dankzij de aanvallende drang van De Jong hoeven Pedri, Griezmann, Dembélé en Messi minder vaak de bal op te halen op het middenveld.”



Door de zege is de traditionele top drie van Spanje in ere hersteld. FC Barcelona staat derde met 34 punten, drie punten minder dan rivaal Real Madrid. Atlético Madrid staat met 38 punten en drie (!) wedstrijden minder echter mijlenver voor op de twee grootmachten van het Spaanse voetbal. Wellicht kan Barcelona het nog spannend maken als het de lijn van de afgelopen wedstrijden weet door te trekken.

Italië

Voormalig Feyenoord-verdedigers Rick Karsdorp en Stefan de Vrij stonden zondagmiddag tegenover elkaar in Stadio Olimpico in Rome, waar AS Roma en Internazionale met 2-2 gelijkspeelden. Dat was vooral goed nieuws voor koploper AC Milan, dat drie punten voorsprong heeft op stadgenoot Inter en zes op nummer drie Roma.

Volledig scherm Stefan de Vrij en Rick Karsdorp ruilen van shirt na AS Roma - Internazionale (2-2) in Stadio Olimpico. © EPA La Gazzetta dello Sport is opnieuw positief over Karsdorp, die bezig is aan een goed seizoen bij Roma. ,,In de 3-4-2-1 formatie van coach Paulo Fonseca is hij goed op zijn plek. Karsdorp op de rechterflank en Leonardo Spinazzola zorgden ook tegen Inter weer voor veel dreiging”, klinkt het. Karsdorp leek afgelopen zomer nog even op weg naar Atalanta of Genoa, nadat hij in Rome terugkeerde na zijn tijdelijke terugkeer bij Feyenoord. In zijn eerste twee seizoenen bij Roma kwam Karsdorp door knieblessures tot slechts 14 duels. Dit seizoen staat hij al op 17 duels, waarin hij vier assists gaf.

De Vrij krijgt de complimenten omdat hij de geslepen en kopsterke Roma-spits Edin Džeko van scoren hield, maar middenvelder Lorenzo Pellegrini en verdediger Gianluca Mancini (kort voor tijd) scoorden wel voor Roma. ,,Een verdiend resultaat voor twee goed spelende teams, maar met het 2-2 gelijkspel in Rome was vooral AC Milan de grote winnaar van dit weekend.”

Komende zondag krijgt Internazionale in San Siro bezoek van Juventus, dat de jacht op de tiende landstitel op rij nu serieus begonnen lijkt met drie zeges in een week tijd. De kans lijkt voorlopig klein dat Matthijs de Ligt (corona) dan weer van de partij is.

Frankrijk

Memphis Depay zorgde ervoor dat Olympique Lyon op bezoek bij nummer vijf Stade Rennes met 2-2 gelijkspeelde. De aanvaller zag zijn ploeg op achterstand komen, maar kantelde met een doelpunt en een assist de wedstrijd voor de koploper van Frankrijk. In de 79ste minuut rondde hij een fraaie aanval af die hij zelf had opgezet, drie minuten later gaf hij de Belgische verdediger Jason Denayer vanuit een vrije trap een afgemeten voorzet op de 2-2.

France Football was lovend over Depay: ,,Nadat hij vorige week al belangrijk was met twee doelpunten, was Depay opnieuw de man in het in het Roazhon Park. De Nederlander, die het grootste deel van de wedstrijd afwezig was, liet op het juiste moment zijn kwaliteiten zien. Met zijn doelpunt en assist zagen we de aanvaller van wie we houden. De aanvoerder stelde de zaken net op tijd op orde.” Door het gelijke spel blijft de ongeslagen reeks van zestien wedstrijden staan voor de ploeg van Rudi Garcia.

Lyon staat na negentien wedstrijden een punt boven het Paris Saint-Germain van Mitchel Bakker, die 65 minuten meedeed in de 3-0 gewonnen thuiswedstrijden tegen Brest. Sven Botman deed de hele wedstrijd mee bij Lille op bezoek bij Nîmes Olympique (0-1) en staat twee punten achter Depay.

Volledig scherm Memphis Depay ziet de Franse internationals Eduardo Camavinga en Steven Nzonzi voor zich. © REUTERS

Duitsland

Ook in Duitsland waren er Nederlanders trefzeker. Wout Weghorst en Sheraldo Becker waren zaterdag doelpuntenmakers in het enerverende duel tussen Union Berlin en Wolfsburg (2-2) in de Duitse hoofdstad.

Het Duitse Sport zag dat de verrassing van dit jaar in de Bundesliga (Union Berlin staat vijfde) tegen concurrent Wolfsburg uit handen gaf: ,,Union regeerde de wedstrijd en won meer duels. Sheraldo Becker viel aanvallend op. De aanvaller, die in eerste instantie een megakans liet liggen, beloonde zijn sterke wedstrijd met zijn vele dribbels met een goal”, schrijft het medium.

Becker is dit seizoen al goed voor drie doelpunten en twee assists. Wout Weghorst staat met tien doelpunten vierde op de topscorerslijst in Duitsland. Robert Lewandowski staat echter al op het indrukwekkende aantal van twintig treffers na veertien duels voor Bayern München.

Volledig scherm Sheraldo Becker liet zich zien tegen Wolfsburg. © John Macdougall/AFP-Pool/dpa

Engeland

Hakim Ziyech was zondag weer belangrijk voor Chelsea, dat in de FA Cup eenvoudig afrekende met Morecambe uit de League Two: 4-0. De Londense krant The Evening Standard geeft Ziyech een 8 als rapportcijfer voor zijn optreden, waarin hij aan de basis stond van twee goals. ,,Ziyech liet precies ziet wat Chelsea mist als hij er niet is. Hij is de meest directe speler in de ploeg van manager Frank Lampard en zorgt constant voor problemen bij de tegenstanders’, klinkt het. Ziyech krijgt ook een 8 van The Express. ,,Ziyech fit houden is een must voor Chelsea als het dit seizoen nog serieus mee wil doen om de prijzen in Engeland.”

Donny van de Beek mocht weer eens negentig minuten meespelen bij Manchester United. In de FA Cup-wedstrijd tegen Watford werd er 1-0 gewonnen, al liet Juan Mata een grote kans op de 2-0 nog liggen na een fraai hakje van de ex-Ajacied. ,,Met zijn hakbal toonde hij grote klasse, Mata had de aanval moeten bekronen”, aldus The Telegraph.

The Manchester Evening News zag dat de middenvelder zich wilde laten zien bij het team van trainer Ole Gunnar Solskjaer, die de Nederlander dit seizoen nauwelijks speeltijd geeft: ,,Van de Beek oogde erg gretig en liet zich zien met enkele fraaie passes en hakjes. Uiteindelijk werd de miljoenenaankoop niet zo veel in het spel betrokken als eigenlijk zou moeten.”

