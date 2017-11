Buffon staat 20 jaar na debuut op kruispunt: afscheid of terug naar Rusland

RecordjachtGianluigi Buffon (39) maakte op 29 oktober 1997 zijn debuut in het nationale team van Italië. Hij deed dat in een WK play-off in Moskou. Twintig jaar later wacht voor de 173-voudig international opnieuw een play-off, nu voor een ticket richting Rusland.

Door Minne Groenstege

Zes WK's?

Volledig scherm Gianluigi Buffon verlaat het veld na zijn debuut voor Italië op 29 oktober 1997 in Moskou. © Getty Images Italië speelt vrijdagavond in de Friends Arena in Solna de heenwedstrijd tegen Zweden. De return is maandagavond in San Siro in Milaan. Als La Squadra Azzurra erin slaagt zich te plaatsen voor het WK 2018, wordt Buffon de eerste speler die op zes WK's aanwezig zal zijn. Twee spelers kwamen op vijf WK's in actie: de Duitse middenvelder Lothar Matthäus en de Mexicaanse doelman Antonio Carbajal. Ook is de kans aanzienlijk dat Buffon bij plaatsing voor het WK de voetballer zal worden met de meeste interlands. De 39-jarige doelman staat nu op 173 interlands. Hij heeft daarmee alleen Claudio Suárez (Mexico, 177), Mohamed Al-Deayea (Saudi-Arabië, 178) en Ahmed Hassan (Egypte, 184) nog voor zich. Mocht Italië zich tegen Zweden niet plaatsen voor het WK 2018, dan zit de interlandcarrière van Buffon erop en geeft hij het stokje over aan zijn natuurlijke opvolger Gianluigi Donnarumma (19), de talentvolle doelman van AC Milan.

WK 1998 (nul duels)

Buffon debuteerde voor Italië op 29 oktober 1997 in de sneeuw van Moskou. Buffon was toen al meer dan een jaar de vaste doelman van Parma, destijds nog een grootmacht in de Serie A en het internationale clubvoetbal. Hij was door bondscoach Cesare Maldini opgeroepen als stand-in voor de ervaren Gianluca Pagliuca, de na 32 minuten geblesseerd uitviel. Italië kwam in Moskou kort na rust op 0-1 via spits Christian Vieri, maar vier minuten later werd Buffon gepasseerd door Fabio Cannavaro, zijn teamgenoot bij Parma. Door een 1-0 overwinning in de return (waarin Pagliuca weer gewoon keepte) tegen Rusland in Stadio San Paolo in Napels (voor 69.000 fans) plaatste Italië zich twee weken later voor het WK 1998. Daar bleef Buffon tweede doelman achter Pagliuca. Italië kwam in Frankrijk tot de kwartfinales, waarin het gastland in het Stade de France na strafschoppen met 4-3 te sterk was.

Volledig scherm Gianluigi Buffon bij zijn debuut voor Italië tegen Rusland op 29 oktober 1997. © Getty Images

WK 2002 (vier duels)

Daarna ontpopte Buffon zich al snel tot de vaste doelman van Italië. Het EK 2000 moest hij vanwege een blessure nog laten schieten, al had bondscoach Marcello Lippi met Francesco Toldo een meer dan waardige vervanger in huis. Op het WK 2002 zou Buffon voor het eerst gaan keepen op een eindtoernooi. Buffon was toen al voor 53 miljoen euro verkocht van Parma aan Juventus, waarmee hij nog altijd de duurste doelman aller tijden is. Op het WK 2002 maakte Buffon grote indruk, maar in de achtste finales werd Italië na verlenging met 2-1 uitgeschakeld door gastland Zuid-Korea.

Volledig scherm Gianluigi Buffon met teamgenoot Mark Luliano tijdens de achtste finale van het WK 2002 tegen gastland Zuid-Korea. © ANP

WK 2006 (zeven duels)

Volledig scherm Gianluigi Buffon met de wereldbeker in 2006. © Getty Het hoogtepunt van zijn carrière beleefde Buffon in de zomer van 2006 in Duitsland. Buffon werd in zeven wedstrijden slechts twee keer geklopt en keerde terug als wereldkampioen. De selectie van Italië vertrok met het Calciopoli-schandaal als last naar Duitsland, maar kon de negatieve publiciteit omzetten in een niet te kloppen teamgeest. Italië blonk in 2006 niet uit met schitterend voetbal, maar de puzzelstukjes van bondscoach Marcello Lippi vielen precies op hun plek. Buffon schitterde in de WK-finale tegen Frankrijk. Hij werd al vroeg in de wedstrijd geklopt door een Panenka-penalty (onderkant lat en binnen) van zijn voormalig teamgenoot Zinédine Zidane, maar in de verlenging had hij een prachtig antwoord op een harde kopstoot (nu nog met bal) van Zizou. In de bloedstollende strafschoppenserie was Italië met 5-3 te sterk voor Frankrijk, nadat Juventus-spits David Trezeguet als enige speler niet scoorde vanaf elf meter (onderkant lat en eruit). Italië was campione del mondo en Buffon was, net als zijn 22 teamgenoten, voor altijd een volksheld.

WK 2010 ( één duel)

Volledig scherm Gianluigi Buffon tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika. © REUTERS Als regerend wereldkampioen viel Italië vier jaar later flink tegen bij het WK 2010 in Zuid-Afrika. Italië werd met twee punten zeer teleurstellend vierde in groep F, onder Nieuw-Zeeland, Slowakije en Paraguay. Buffon keepte dat WK alleen het openingsduel tegen Paraguay (1-1), maar moest zich al na 45 minuten later vervangen met een zware rugblessure die hem enkele maanden aan de kant hield.

WK 2014 (twee duels)

Vier jaar later begon Buffon ook met een blessure (aan zijn enkel) aan het WK 2014 in Brazilië, waardoor hij het openingsduel met Engeland (2-1 winst) moest laten schieten. Tegen Costa Rica en Uruguay kwam Buffon wel in actie, maar beide duels gingen met 1-0 verloren en opnieuw werd Italië al in de groepsfase uitgeschakeld.

Volledig scherm Gianluigi Buffon in actie op het WK 2014 tegen Costa Rica. © Getty Images

WK 2018?

Buffon kan volgend jaar dus als eerste speler ooit op zes WK's actief zijn, maar eerst moet Italië nog wel 'even' afrekenen met Zweden. Makkelijk zal dat waarschijnlijk niet worden. Italië presteerde de afgelopen maanden niet bijzonder goed en eindigde als tweede in poule G achter Spanje. Bondscoach Giampiero Ventura (69) krijgt de laatste tijd flink wat kritiek, maar is hoopvol dat zijn selectie de play-offs tot een goed eind zal brengen. Over zijn doelman heeft Ventura nooit twijfels gekend. Buffon speelde 26 van de laatste 30 interlands van Italië, terwijl door pers en publiek vaak werd geopperd om de zeer talentvolle AC Milan-Gianluigi Donnarumma (18) vaker de kans te geven in het nationale team. Zijn tijd komt nog wel, meent Ventura. Een zesde WK-deelname zou een droom zijn voor Buffon, maar de 39-jarige doelman heeft er nog een: het winnen van de Champions League. Op 28 januari 2018 viert Buffon zijn 40ste verjaardag. Toch zal hij, wanneer Italië zich plaatst, volgend jaar niet de oudste keeper zijn op het WK. Dat wordt de Egyptische doelman Essam El-Hadary, die op 14 januari alweer zijn 45ste verjaardag viert. Wel is Buffon bij plaatsing in Rusland de meest iconische doelman op het WK. Een levend monument, symbool voor meer dan twintig jaar zeer kundig keeperswerk. ,,Ik mis een beetje die zorgeloze geest en eigenwijsheid die ik als jonge keeper had, maar ik ben altijd blijven leren en steeds een betere keeper geworden," vertelde hij deze week nog aan RAI.