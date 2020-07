Buffon pakt in stadsderby tegen Torino bijzonder Serie A-record

Al in december keepte Buffon zijn 647ste Serie A-wedstrijd. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met AC Milan-legende Paolo Maldini. De verdediger speelde ook 647 wedstrijden voor de Rossoneri. Het leek een kwestie van tijd voordat Buffon in zijn eentje recordhouder werd, maar dat duurde toch nog langer dan verwacht. Buffon keepte ruim een half jaar geen wedstrijd meer voor Juventus. Natuurlijk ook door de uitbraak van de coronpandemie, maar ook omdat Wojciech Szczesny de eerste keuze is onder de lat bij Juventus.



Nu het restant van de Serie A in een moordend tempo afgewerkt moet worden, krijgt Szszesny rust van coach Maurizio Sarri en is het Buffon die eindelijk zijn record te pakken heeft. Na vanmiddag is hij nu in zijn eentje de speler met de meeste wedstrijden in de Serie A achter zijn naam.



Het is de vraag tot hoeveel wedstrijden Buffon het imposante record aanscherpt. Afgelopen week verlengde de 42-jarige doelman zijn contract bij Juventus namelijk nog maar eens met een jaar, waardoor hij ook volgend seizoen nog in de Serie A te bewonderen is.



Spelers met de meeste wedstrijden in de Serie A:

1. Gianluigi Buffon (Juventus/Parma) - 648 wedstrijden

2. Paolo Maldini (AC Milan) - 647 wedstrijden

3. Francesco Totti (AS Roma) - 619 wedstrijden

4. Javier Zanetti (Internazionale) - 615 wedstrijden