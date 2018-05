Buffon houdt de nul en krijgt indrukwekkende publiekswissel in laatste wedstrijd

Tranen op de tribune, knuffels en kussen van medespelers én tegenstanders en een klaterend applaus van de fans. Buffon kreeg in het duel met Hellas Verona het afscheid dat hij verdiende. De 40-jarige legende nam er uitgebreid de tijd voor, alsof hij het afscheid nog heel even wilde uitstellen.



De uitslag (2-1) deed er vanmiddag helemaal niet toe in Turijn. Dat Buffon de nul hield was mooi meegenomen. Zijn vervanger Carlo Pinsoglio kreeg er meteen één om de oren. Daniele Rugani en Miralem Pjanic scoorden voor kampioen Juventus - treffers die door Buffon werden gevierd alsof de titel nog niet binnen was.



Bekijk het afscheid van Buffon in een fotoserie. Klik op een van de beelden om deze te vergroten en er doorheen te bladeren.