‘Bruut eisenpakket’ van kamp-Lionel Messi uitgelekt, verontwaardiging bij Barcelona

Uit het mailverkeer blijkt dat de penibele financiële situatie van Barcelona al duidelijk was. Jorge Messi, ook de zaakwaarnemer van zijn zoon, ging akkoord met een salarisverlaging van 20 procent. Daarbij was wel de voorwaarde dat dit in de jaren daarop weer zou worden terugbetaald.

Zo lichtte Lionel Messi zijn gezin in over vertrek bij Barcelona: ‘Samen huilden we en waren we verbitterd’

Daarbij waren er meer specifieke eisen, waardoor er die zomer geen overeenkomst werd bereikt. El Mundo spreekt van een ‘bruut eisenpakket’ van de toen bestbetaalde voetballer ter wereld. Even op een rijtje. Dit zijn de eisen waarmee Barcelona in eerste instantie in juni 2020 akkoord ging: • Contract wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij Messi weg wil (wat hij niet van plan was) • Een familiebox in Camp Nou en een privévlucht naar Argentinië voor het hele gezin voor de kerstdagen • Een tekenbonus van 10 miljoen euro

Er kwam geen overeenkomst en de gesprekken werden bevroren. Een jaar later stelde Messi zelfs een salarisverlaging van 50 procent voor, toen in gesprekken met de nieuwe president Joan Laporta. Maar het mocht niet baten: wegens financiële regels van La Liga was het onmogelijk voor de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar om te blijven.



,,Ik heb er zelf alles aan gedaan om te kunnen blijven, of de club dat ook heeft gedaan weet ik niet’’, was het enige kritisch klinkende commentaar van de speler jegens de clubleiding in 2021. ,,We bereikten een akkoord, ik leverde 50 procent van mijn salaris in, en daarna heb ik niets meer gehoord, tot het vorige week volgens La Liga allemaal niet kon. Ik was ervan overtuigd dat er geen probleem meer zou zijn.”