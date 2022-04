Bruno Fernandes crasht met Porsche op weg naar training

De auto van Fernandes kwam in botsing met een Volkswagen, die vervolgens tegen een hek aan knalde en de airbags activeerde. Hoe het met de inzittenden van deze auto gesteld is, is nog niet duidelijk. Evenmin is bekend hoe ernstig de peperdure auto van de Portugees beschadigd is. Zijn elektrische Porsche is bijna 100.000 pond waard.