Bruce bekogeld met kool en ontslagen bij Aston Villa

Ook assistent-trainers Colin Calderwood, Steve Agnew, Stephen Clemence en Gary Walsh zijn per direct ontslagen bij Aston Villa. Voorlopig neemt Kevin MacDonald, de coach van de onder 23-ploeg van Aston Villa, de taken over bij het eerste elftal. Aston Villa speelt zaterdag de uitwedstrijd bij Millwall, de huidige nummer 22 in het Championship. De club gaat de komende tijd op zoek naar een geschikte permanente vervanger voor Bruce, die op 12 oktober 2016 begon aan zijn klus bij Aston Villa. De twee jaar maakt hij dus net niet vol. Bruce was in het verleden elf seizoenen verdediger van Manchester United en was de afgelopen twintig jaar al coach bij Sheffield United, Huddersfield Town, Wigan Athletic, Crystal Palace, Birmingham City, Sunderland en Hull City.