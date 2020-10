Britse voetbalfans ageren tegen Europese Super League: ‘Dit gaat puur om hebzucht’

EK onder 19 geschrapt: Oranje plaatst zich voor WK onder 20

20 oktober Nederland heeft zich geplaatst voor het WK voetbal O20, dat komende zomer in Indonesië wordt gehouden. Dat is een direct gevolg van de beslissing van de UEFA om het EK O19 van 2021 in Noord-Ierland uit het programma te halen.