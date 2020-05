Britse regering zet alle seinen op groen voor Premier League vanaf 1 juni

Atalanta-spe­ler (19) overleden aan hersenaneu­rys­ma

15:52 Andrea Rinaldi, een amper 19-jarige middenvelder van Atalanta Bergamo, is overleden. De voetballer lag al enkele dagen op de intensive care van een ziekenhuis in Varese nadat hij vrijdag onwel was geworden. Rinaldi had een scheurtje opgelopen in een bloedvatwand in zijn hersenen als gevolg van een hersenaneurysma, een blaasvormige uitstulping in een slagader. Dat werd hem fataal.