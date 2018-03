Britse minister Johnson: Poetin doet als Hitler

,,De president probeert zijn imago en dat van zijn land via dit sportevenement te verbeteren”, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken over Vladimir Poetin. De Russische president gebruikt het voetbaltoernooi volgens hem om zijn land uit te beelden als een sterke natie.

Johnson zei ook dat Engeland hoe dan ook deelneemt aan het WK in Rusland. ,,Het zou verkeerd zijn de spelers te straffen door ons terug te trekken'', aldus Johnson. Het is de eerste keer dat een Brits politicus onomwonden stelt dat Engeland meedoet aan het sportevenement, ondanks de diplomatieke rel tussen beide landen rond de gifgasaanval op dubbelspion Skripal.

Veiligheid fans

Wel zei Johnson zorgen te hebben over de veiligheid van meereizende supporters van Engeland. Hij vraagt zich af of de Britse ambassade voldoende is uitgerust om Engelse fans te beschermen. ,,De verantwoordelijkheid ligt bij de Russische autoriteiten. Ze moeten de veiligheid van onze burgers in hun land garanderen'', zei Johnson. Tijdens het EK in Frankrijk, twee jaar geleden, gingen Russische en Engelse hooligans massaal met elkaar op de vuist. De Britse regering besloot eerder al geen hoogwaardigheidsbekleders naar het WK in Rusland te sturen.