Britse media zien totale Ronaldo-gekte bij Manchester United: ‘Hij bevindt zich op een andere planeet’

Cristiano Ronaldo is terug bij Manchester United en dat hebben de aanwezigen op Old Trafford geweten. Met twee goals hielp de Portugese superster zijn ploeg aan een 4-1 zege op Newcastle United . Britse media zagen totale Ronaldo-gekte bij de fans van The Red Devils .

,,Een uur nadat Anthony Taylor het laatste fluitsignaal had gegeven was de euforie rond Old Trafford nog steeds moeilijk te ontwijken. Honderden fans kozen ervoor het stadion niet te verlaten totdat Ronaldo zijn televisie-interviews had gegeven. Ontsnappen aan het ‘Viva Ronaldo-gezang’ was vanaf 's ochtends vroeg al onmogelijk rondom Old Trafford", zo zag de BBC. ,,Mannen van bijna dertig jaar doen het kenmerkende juichen van Ronaldo na terwijl grijze mannen trots met een rood shirt met rugnummer 7 van Ronaldo lopen.”

,,Dit was Ronaldo's dag. Hij maakte zoals zo vaak het verschil. De komst van Ronaldo zorgde al uren voor de wedstrijd voor een waanzinnige sfeer", zag ook Sky Sports. Paul Merson, voormalig speler van onder meer Arsenal en analyticus voor Soccer Saturday, kon zijn ogen amper geloven: ,,Hij is niet meer dezelfde speler als toen hij hier weg ging, maar zijn timing is nog steeds fenomenaal. Ik dacht dat die van Edinson Cavani goed was, maar Ronaldo bevindt zich op een andere planeet.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo viert zijn goal. © REUTERS

,,De koning is teruggekeerd", schrijft The Guardian. ,,Toen hij naar buiten kwam om zich op te warmen maximaliseerde hij zijn exposure door zich handig achter Donny van de Beek te positioneren, een speler met een onzichtbaar uiterlijk en onzichtbare reputatie. Er werd niet gekibbeld over de wijsheid om een 36-jarige te contracteren terwijl er blijkbaar geen geld was om versterking te halen voor het middenveld dat er naast de glitter en glamour van de andere spelers steeds armoediger uit komt te zien. Ronaldo blijft een doelpuntenmaker van het hoogste kaliber, maar doelpunten maken was niet het probleem van Manchester United. Het probleem was het middenveld en het is de vraag of de komst van Ronaldo die problemen het hele seizoen kan verhullen", zo plaatste die krant wel de nodige kanttekeningen.

Manchester Evening News zag een nieuwe Cristiano Ronaldo: ,,De laatste keer dat Ronaldo in het rood van Manchester United speelde, was hij een lichtvoetige vleugelaanvaller met een doos vol trucjes. Hij mag dan herenigd zijn met nummer 7, hij is nu een nummer 9.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo kreeg een warm welkom. © AP

Optimisme

Verschillende Britse media zagen ook een optimisme bij Manchester United dat er lange tijd niet meer was. ,,Honderden fans verzamelden zich bij de slagbomen om Ronaldo te onthalen bij zijn terugkeer en vanaf dat moment loopt alles volgens plan met twee goals en een 4-1 overwinning. Met hun team terug aan de top en de komst van Ronaldo is het optimisme aangewakkerd tot een niveau dat er zelden meer was sinds Sir Alex Ferguson in 2013 met pensioen ging", schrijft de BBC.

Ook The Sun constateerde dat: ,,De Hollywood-aanwinst van Manchester United toonde een Oscar-waardige timing. Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson is er niet meer zoveel enthousiasme geweest op Old Trafford. En waarom ook niet? Het is de eerste keer dat de Premier League mag pochen met de aanwezigheid van de GOAT (Greatest Of All Time).” De Daily Mirror: ,,Zelfs voor iemand die zijn eigen scripts schrijft, was dit nogal wat.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo viert zijn goal met Bruno Fernandes. © AP