Britse media fileren ‘onzichtbare’ Wout Weghorst na zwak optreden bij Manchester United

Kroatische bondscoach die op WK 1998 Oranje van brons hield overleden

Miroslav Blazevic is op 87-jarige leeftijd overleden. De voormalige bondscoach leidde Kroatië in 1998 bij het WK-debuut van het land naar de derde plaats. In de troostfinale wonnen de Kroaten destijds met 2-1 van Nederland.

8 februari