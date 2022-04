Britse media: ‘Als Ten Hag de moed had om naar deze horrorshow te kijken, ziet hij dat hij leiders moet vinden’

Manchester United werd gisteravond vernederd door de aartsrivaal. Liverpool won met 4-0 van The Red Devils en daarmee werd de toekomstige club van Erik ten Hag nog gespaard. In Engelse media wordt de Nederlander dan ook met het nodige cynisme succes gewenst op Old Trafford.

,,Het is beschamend en teleurstellend, misschien zelfs wel vernederend. We moeten accepteren dat zij zes jaar voor liggen op ons", sprak Ralf Rangnick na afloop duidelijke woorden over het duel tussen Liverpool en Manchester United op Anfield. De huidige coach van United gaf bovendien aan dat drie of vier nieuwe spelers komende zomer niet voldoende zijn om Ten Hag aan een kwalitatief goede ploeg te helpen. De Duitser gaf aan dat Manchester United de grootste zomeruitgaven ooit moet doen om de problemen binnen de ploeg op te lossen.

Quote Erik ten Hag treft een nog problemati­sche­re situatie aan dan Jürgen Klopp in 2015 bij Liverpool BBC ,,Als je kijkt naar de omvang waarmee dit team opnieuw moet worden opgebouwd is het niet voldoende om drie of vier nieuwe spelers binnen te halen. Je hebt meer spelers nodig, zeker als je er rekening mee houdt dat sommige spelers hier volgend jaar niet meer zullen spelen. Afgezien van de keeper moeten we ervoor zorgen dat de ploeg in elke linie verbetert", aldus Rangnick.

Hoewel de witte rook rondom Ten Hag en Manchester United nog ontbreekt, wenst de BBC Ten Hag alvast veel succes. ,,De komst van Ten Hag zou een reden tot feest moeten zijn, maar in plaats daarvan zal medelijden de overheersende emotie zijn als de Nederlander door de poorten van Old Trafford komt lopen. Ten Hag treft een nog problematischere situatie aan dan Jürgen Klopp in 2015 bij Liverpool. Klopp trof in elk geval nog een uniforme kleedkamer aan zonder spelers die zichzelf beter vonden dan ze waren.”

Het Engelse medium ziet dat Ten Hag een disfunctionele kleedkamer krijgt vol met spelers die niet bij de club willen spelen of die niet goed genoeg zijn en de club in verlegenheid brengen: ,,Veel succes, Erik. Wát een klus is dit voor de manager die zijn eerste Premier League-club gaat coachen. Als Ten Hag de moed heeft kunnen verzamelen om naar deze horrorshow te kijken, ziet hij dat hij leiders moet zien te vinden. De officiële bevestiging van Ten Hag kan niet snel genoeg komen om zo snel mogelijk de blik op de toekomst te kunnen richten. Ten Hag zal de gelukswensen meer dan nodig hebben om deze troep op te ruimen.”

Ook bij Sky Sports zien ze dat Ten Hag voor een monsterklus staat: ,,Niemand bij Manchester United wil écht Liverpool zijn, maar ze kunnen alleen maar dromen van de kristalheldere visie van The Reds. De komst van Ten Hag moet een keerpunt zijn. De club moet omarmen wat de Nederlander met zijn spel te bieden heeft.”

En dat is inderdaad zéér nodig volgens Roy Keane. De voormalig speler van Manchester United liet geen spaan heel van zijn oude club: ,,Eerder dit seizoen was er woede, nu is het gewoon verdriet. Er zit geen hart, ziel, leider en kwaliteit in deze ploeg. Het is van de top tot aan de manager een wanorde. Het is zo triest om te zien. Dit is niet de club waarvoor ik speelde. Er is een heel lange weg te gaan", aldus de Ier.

Keane besluit: ,,Dit is gewoon een heel andere club. Er was nog een beetje trots, maar niemand van deze spelers is trots. Vroeger dacht niemand eraan Manchester United te verlaten. Als iemand vroeg of je weg wilde, zei je: nee, want dit is de beste club ter wereld. Je zou bang zijn om te worden verkocht. Nu lijkt het alsof iedereen de deur uit wil. Ze willen zo snel mogelijk weg. En dat bij een club als Manchester United...”

