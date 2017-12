Bristol City stunt in League Cup tegen United

Joe Bryan bracht de thuisclub in de 51ste minuut op voorsprong tegen de titelverdediger van de League Cup. Acht minuten later bracht Zlatan Ibrahimovic United naast Bristol City. Daarna leken de twee ploegen op weg naar de verlenging, maar zorgde Smith voor de sensatie.



Chelsea heeft wel de halve finales bereikt. De Londense ploeg van trainer Antonio Conte had de nodige moeite om Bournemouth te verslaan: 2-1. De winnende treffer van Alvaro Morata viel diep in blessuretijd.



Chelsea leek heel lang genoeg te hebben aan het doelpunt van Willian in de dertiende minuut. Bournemouth drong weliswaar aan, maar slaagde er niet in tot scoren te komen. Tot de laatste minuut van de wedstrijd aanbrak en Dan Gosling de middenmoter uit de Premier League alsnog op gelijke hoogte bracht.



Tot een verlenging kwam het niet, want Chelsea reageerde direct met de treffer van Morata. Bij Bournemouth zat de Nederlandse international Nathan Aké de hele wedstrijd op de bank.



Chelsea won de League Cup, minder hoog aangeschreven dan de FA Cup, vijf keer.