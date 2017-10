Brewster en Ruiz strijden om wereldtitel en Gouden Schoen

Dat is ook de reden dat Rhian Brewster (17) drie jaar geleden de overstap maakte van Chelsea naar Liverpool. ,,Ik speelde zeven jaar lang in de jeugdopleiding van Chelsea, maar zag daar geen perspectief om door te breken in de hoofdmacht. Bij Liverpool krijgen jonge spelers wel een serieuze kans om hun kwaliteiten te tonen." Ondanks deze perspectieven maakte Brewster voorlopig nog geen minuten in het team van Jürgen Klopp. In de Premier League 2 was Brewster dit seizoen al goed voor drie goals en vier assists in zes duels. Op het WK onder 17 in India is hij nu topscorer met zeven treffers na zes duels. Brewster maakte een hattrick in de kwartfinale tegen de Verenigde Staten (4-1) en herhaalde dat kunstje in de halve finale tegen Brazilië (3-1).