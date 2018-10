Brenet scoort bij ruime zege Hoffenheim op Stuttgart

Stuttgart moest al vanaf de achtste minuut met tien man verder. Emiliano Insúa werd met rood van het veld gestuurd nadat hij Pavel Kaderabek met gestrekt been in het gezicht had geschopt.



Brenet tikte vlak na rust de 1-0 binnen, nadat doelman Ron-Robert Zieler een schot van Reiss Nelson nog had gekeerd. Drie minuten later stelde Brenet Joelinton in staat de 2-0 binnen te schieten. Ishak Belfodil zorgde er met twee treffers voor dat de eindstand uitkwam op 4-0.