Brazilië walgt van banaan op het veld bij oefenduel: ‘Dit schokt ons allemaal’

Napoli gaat als koploper van de Serie A de interlandperiode in. De aankomende tegenstander van Ajax in de Champions League won vanavond in San Siro met 1-2 in de topper tegen AC Milan, dat voor het eerst in 23 competitieduels weer eens verloor.

18 september