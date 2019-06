Brazilië swingt (zonder Neres) tegen Peru, Venezuela zeker van volgende ronde

Peru eindigt in de groep als derde en is nu afhankelijk van de resultaten uit de andere twee groepen de komende dagen. De twee beste nummers drie kwalificeren zich namelijk ook voor de kwartfinale van het kampioenschap van Zuid-Amerika.



Brazilië, dat aantrad zonder Ajacied David Neres, had na twintig minuten al een geruststellende voorsprong te pakken in Arena Corinthians. Casemiro maakte in de twaalfde minuut de openingstreffer, waarna Roberto Firmino zeven minuten later de 2-0 maakte. Buitenspeler Everton besliste na ruim een halfuur het due: 3-0. Snel na de pauze maakte aanvoerder Daniel Alves er nog 4-0 van voor 'De Goddelijke Kanaries’. In de slotminuut zorgde invaller Willian voor het slotakkoord met een fraai afstandsschot: 5-0. Gabriel Jesus mocht diep in blessuretijd nog vanaf elf meter aanleggen voor de zesde Braziliaanse treffer, maar hij miste de strafschop.