Brazilië naar halve finale na strafschoppen tegen Paraguay

Copa AméricaBrazilië heeft met de hakken over de sloot de halve finale bereikt van de Copa América in eigen land. In Porto Alegre had de Seleção na een 0-0 eindstand na 90 minuten een strafschoppenserie nodig voor de winst. Doelman Alisson werd de held van de Brazilianen door de eerste penalty van Gustavo Gomez te stoppen. De beslissende trap kwam van Gabriel Jesus.

Brazilië, dat speelde zonder aanvaller Richarlison bij wie de bof is geconstateerd en die enige dagen in afzondering is geplaatst van zijn ploeggenoten, had vanaf het begin van het duel een overwicht. Gabriel Jesus en Firminho kregen kleine mogelijkheden, maar wisten niet te scoren.

De eerste echt grote kans was na een klein half uur voor Paraguay. Arzamendia bereikte met een splijtende pass de vrijstaande Derlis Gonzales, die vanuit een moeilijke hoek de vuisten van doelman Alisson raakte.

Ingetrokken penalty

Kort na rust kreeg Brazilië van de Chileense scheidsrechter Roberto Tobar een penalty, nadat Firmino werd gevloerd door verdediger Fabian Balbuena. Na tussenkomst van de VAR annuleerde de arbiter de elfmetertrap en gaf een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Balbuena kreeg alsnog rood, omdat Firmino een doelkans werd ontnomen. De door Dani Alves genomen vrije schop ging naast het doel.

In het vervolg drong Brazilië steeds meer aan tegen de tien van Paraguay. Op de linkerflank voelde Everton zich in zijn ‘eigen’ Arena do Grêmio steeds beter thuis. Uit een van zijn acties kreeg Gabriel Jesus een kwartier voor tijd een grote kans, maar van dichtbij schoot de speler van Manchester City naast.

In een enerverende slotfase redde de Paraguayaanse doelman Roberto Fernandez, die nog bij FC Utrecht onder contract heeft gestaan, fenomenaal op een kopbal van invaller Alex Sandro. Kort daarop raakte de ook ingevallen Willian de paal. In de zesde van de zeven minuten extra tijd schoot Everton net over.

Geen verlenging

Omdat de Copa América pas vanaf de halve finales een verlenging kent bij een gelijke stand, moesten penalty’s de beslissing brengen. Liverpool-doelman Alisson pakte meteen de eerste trap van de Paraguayaan Gomez. Daarna miste Firmino nog voor Brazilië en Derlis Gonzalez voor Paraguay. De laatste strafschop van de serie bracht de beslissing: Gabriel Jesus schoot Brazilië naar de halve eindstrijd.

Daarin speelt het gastland in de nacht van dinsdag op woensdag tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Argentinië en Venezuela. Die wedstrijd is vanavond (21.00 uur) in het Maracanã van Rio de Janeiro.

Volledig scherm Alisson pakt de eerste penalty in de strafschoppenserie. © AP