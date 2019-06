Brazilië mét Neres opent Copa América met winst op Bolivia

Voor Neres was zijn vierde interland een terugkeer naar bekend terrein. Als jong talent van São Paulo brak hij door in Morumbi voordat Ajax hem naar Amsterdam haalde. De Ajacied speelde vanaf links, op de positie van Neymar, die de Copa América mist vanwege een enkelblessure. Het duel in het afgeladen Morumbi was vanaf het begin vrijwel eenrichtingsverkeer. De Brazilianen vielen aan, Bolivia verdedigde. Maar op de vleugels hadden Neres en Richarlison aan de andere kant moeite om ruimte te vinden voor hun dribbels. De weer in de Braziliaanse ploeg teruggekeerde verdediger Thiago Silva was voor rust nog het dichtst bij een treffer. Zijn inzet uit een hoekschop in de beginfase werd door doelman Carlos Lampe met een razendsnelle reflex miraculeus gekeerd.

Fluitconcert

Kort na rust, door het ontevreden Braziliaanse publiek ingeluid met een fluitconcert en boegeroep, kreeg Brazilië de voorsprong en eigenlijk de zege min of meer in de schoot geworpen. De Argentijnse scheidsrechter Nestor Pitana en de VAR zagen in een inzet van Richarlison op de arm van de Boliviaanse verdediger Adrian Jusino een penalty. Phillippe Coutinho benutte de strafschop onberispelijk: 1-0.

Bolivia was daarna geen moment bij machte nog iets aan de achterstand te doen. De Braziliaanse bondcoach Tite veroorloofde zich in de loop van de tweede helft daarom wat wissels om ook anderen nog aan het werk te zien. Hij bracht Gabriel Jesus voor Firminho, Willian - op het laatste moment opgeroepen na het wegvallen van Neymar - voor Richarlison en tien minuten voor tijd Everton voor Neres. De aanvaller van Grêmio maakte indruk met een prachtige goal waarmee hij de eindstand op 3-0 bracht. Vanaf de zijkant draaide hij handig naar binnen, om met rechts de bal fraai in de verre hoek achter Lampe te krullen.

Kanaries in het wit

Brazilië speelde het openingsduel van de 46 editie van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap tegen de gewoonte in niet in het klassieke kanariegele shirt, maar in het wit. Dat was een eerbetoon aan de ploeg die in 1919 de Zuid-Amerikaanse titel voor het eerst naar Brazilië bracht. In die jaren was het nationale shirt wit. Pas na het traumatische WK van 1950, toen de Seleção de vrijwel zekere wereldtitel in het Maracanã toch verloor aan Uruguay, werd het gedoemde wit ingeruild voor geel.