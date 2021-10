Brazilië met invaller Antony zeer ruim langs Suárez en consorten, Argentinië verslaat Peru

WK-kwalificatieBrazilië heeft de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatieweek na een zege op Venezuela (3-1) en een gelijkspel tegen Colombia (0-0) afgesloten met een ruime overwinning op Uruguay. In de Arena da Amazônia in Manaus wonnen de Brazilianen met 4-1. Argentinië versloeg in Buenos Aires Peru met 1-0.

Neymar en nieuweling Raphinha waren de uitblinkers bij Brazilië, dat stijf aan kop gaat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep en het WK in Qatar van volgend jaar amper meer kan mislopen. Het tweetal zorgde binnen 20 minuten voor een 2-0 voorsprong. Na negen minuten bediende Fred met een ragfijne pass Neymar. De aanvaller van Paris St-Germain nam de bal fraai aan op zijn borst, omspeelde doelman Muslera en tikte eenvoudig binnen. Tien minuten later werkte Raphinha, speler van het Engelse Leeds United die vorige week debuteerde in de Braziliaanse ploeg als invaller tegen Venezuela en tegen Uruguay voor het eerst in de basis stond, een terugspringend schot van Neymar achter de Uruguayaanse keeper.

Uruguay kwam er niet aan te pas tegen het bij vlagen swingende Brazilië, waar Ajacied Antony in de tweede helft als invaller in het veld kwam. Het was aan doelman Muslera te danken dat de score niet sneller nog hoger opliep, maar een klein kwartier na rust moest hij toch opnieuw capituleren. Brazilië kwam er razendsnel uit via Gabriel Jesus, die Neymar wegstuurde. Op zijn beurt speelde hij de diepgaande Raphinha aan, die alleen voor de keeper geen fout maakte: 3-0.

Luis Suárez deed nog wel iets terug voor Uruguay, maar kon Brazilië geen moment bedreigen. Invaller Gabriel Barbosa besloot de show voor zo’n 12.000 toeschouwers in de Amazone met de 4-1.

Argentinië verslaat Peru

Brazilië heeft na elf van de achttien wedstrijden zes punten voorsprong op naaste achtervolger Argentinië, dat donderdagnacht met 1-0 won van Peru. Daarmee verstevigde de ploeg van aanvoerder Lionel Messi de tweede plaats in de Zuid-Amerikaanse groep, ook al omdat de verrassende nummer drie Ecuador tegen Colombia niet verder kwam dan 0-0. Brazilië en Argentinië speelden een duel minder dan de overige landen.

In stadion El Monumental van Buenos Aires begonnen de Argentijnen flitsend, met al meteen een paar grote kansen. Na acht minuten leek verdediger Romero de score te openen met een kopbal, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarvoor was wel langdurige tussenkomst van de VAR nodig. Pas na een oponthoud van drie minuten besloot de Braziliaanse scheidsrechter Wilton Pereira Sampaio de treffer te annuleren.

Kort voor rust was het wel raak. De mee opgekomen rechterverdediger Nahuel Molina gaf na een combinatie met Rodrigo De Paul afgemeten voor, waarna Lautaro Martínez snoeihard binnenkopte.

Het dapper strijdende Peru kreeg iets meer dan een kwartier na de hervatting een ideale kans op de gelijkmaker. De Argentijnse doelman Emiliano Martínez werkte de ingevallen routinier Farfán onreglementair tegen de grond waarna arbiter Sampaio naar de strafschopstip wees. Yotún benutte het buitenkansje niet, zijn inzet ging via de lat boven Martínez over het doel.

Colombia en Ecuador in evenwicht

Eerder op de avond speelden Colombia en Ecuador in Barranquilla met 0-0 gelijk. Het duel kende een uiterst tumultueuze slotfase. Ecuador, de verrassende nummer drie in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, leek een kwartier voor tijd een strafschop te krijgen, nadat Cuéllar Plata neerlegde. De Peruaanse scheidsrechter Diego Haro wees naar de stip, maar ging na lang oponthoud toch naar de kant om de beelden nog eens te bekijken. Toen annuleerde hij de penalty wegens buitenspel op een eerder moment in de aanval.

In de negende minuut van de extra tijd explodeerde stadion Metropolitano toen de Colombiaanse verdediger Yeri Mina na een verre inworp van Juan Cuadrado de winnende treffer binnenschoot. Terwijl de complete Colombiaanse selectie en de fans op de tribune feestvierden, bestormden de spelers van Ecuador de arbiter. Na veel tumult riep de VAR Haro opnieuw naar de kant. Tot ontsteltenis van de Colombianen keurde hij de treffer af wegens hands van Mina.

Colombia blijft door het gelijkspel vierde in de groep, waarvan de eerste vier zich rechtstreeks plaatsen voor het WK. De nummer vijf speelt nog een internationale play-off. Momenteel is dat Uruguay, met drie punten voorsprong op Chili, dat goede zaken deed door een 3-0 zege op Venezuela.

