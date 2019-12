Braziliaans international Richarlison verlengt contract bij Everton tot 2024

Richarlison maakte in de zomer van 2018 voor 39 miljoen euro de overstap naar Everton, dat hem overnam van Watford. Die club troefde Ajax in 2017 af in de strijd om de Braziliaanse aanvaller. Richarlison was vorig seizoen goed voor 14 goals in 38 duels voor Everton. Dit seizoen scoorde hij tot op heden zeven keer in zestien wedstrijden. Richarlison maakte in september vorig jaar zijn debuut voor de nationale ploeg van Brazilië, waarvoor hij zes keer scoorde in zijn eerste zeventien interlands. Afgelopen zomer scoorde hij nog in de finale om de Copa América, waarin gastland Brazilië met 3-1 won van Peru.