Braziliaan Oscar wil switchen naar China: deze vijf spelers gingen hem voor

OscarLiefst 48 keer trok hij het shirt van De Goddelijke Kanaries over het hoofd, maar nu wil de Braziliaanse middenvelder Oscar voor China gaan uitkomen. Erg waarschijnlijk lijkt het niet dat de wens van de speler van Shanghai SIPG in vervulling gaat, maar hij kan zijn hoop vestigen op deze vijf voorgangers.

Diego Costa

Oscar’s Braziliaanse landgenoot Diego Costa had in 2012 en 2013 twee duels voor Brazilië op zijn naam geschreven. Het betrof twee vriendschappelijke potjes, waardoor de FIFA besloot de wissel toe te staan. In 2014 was Costa basisspeler bij Spanje, dat onder meer met 5-1 vernederd werd door het Nederlands elftal. De teller van Costa staat inmiddels op 24 interlands en 10 goals, maar zijn laatste optreden dateert van het WK 2018. Inmiddels is de spits van Atlético Madrid uit het oog van bondscoach Luis Enrique geraakt.

Alfredo Di Stefano

Volledig scherm Alfredo di Stefano. © EPA Wat zal Oscar dromen van een profbestaan in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Daarin was de FIFA aanzienlijk minder streng dan tegenwoordig en mochten voetballers met een goede argumentatie van nationale werkgever wisselen. Het mooiste voorbeeld is de Argentijnse legende Alfredo Di Stefano. Na zes interlands voor zijn geboorteland achtte hij het beter om een ander pad te kiezen. Hij probeerde het bij de Colombianen, maar kon pas echt aarden in het shirt van Spanje. Het land waar hij als wereldster van Real Madrid zo veel successen beleefde, mocht hem 31 interlands in actie zien. Daarin was De Blonde Pijl goed voor 23 goals, nog altijd goed voor een achtste plaats op de all-time topscorerslijst.

Ferenc Puskás

Nog zo’n Real Madrid-legende die de sprong naar een ander land waagde. Met 84 goals in 85 interlands voor Hongarije groeide hij met afstand uit tot de meest succesvolle sporter in de nationale geschiedenis. Daar had Spanje ook wel oren naar. De topschutter speelde op 34-jarige leeftijd nog vier interlands, maar was beduidend minder succesvol. Nul goals later beëindigde hij zijn rijke interlandloopbaan, die hem vooral in dienst van Hongarije gloriejaren bracht.

Volledig scherm Ferenc Puskas. © BSR Agency

Michel Platini

Wat maar weinig mensen weten, is dat Platini na zijn sublieme loopbaan als Fransman nog voor Koeweit in actie kwam. Een van de beste middenvelders ooit won driemaal de Ballon d’Or en reikte met de Fransen tweemaal tot de halve finale van het WK. De 72 interlands in dienst van Les Bleus bleken te gaan vervelen, want op 33-jarige leeftijd stond Platini opeens namens Koeweit in het veld. Een jaar na het einde van zijn carrière trok hij zijn voetbalschoenen aan voor een vriendschappelijke ontmoeting met de Sovjet-Unie.

Jeremaine Jones

Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger, oud-Ajacied Heiko Westermann... Duitser kon de basisopstelling tegen Engeland in 2008 haast niet. De enige vreemde eend in de bijt luisterde naar de naam Jeremaine Jones, die op 26-jarige leeftijd debuteerde namens Die Mannschaft. Na drie interlands merkte hij dat zijn droom, basisspeler worden voor de grootmacht, er niet in zat. Daarom koos hij toch maar voor zijn roots en ‘transfereerde’ de middenvelder naar de Verenigde Staten. Daar zette hij zijn American Dream om volwaardig international te worden kracht bij, door 69 interlands achter zijn naam te zetten.

Oscar is er klaar mee Na 48 interlands, de Conferedations Cup-winst en een WK-deelname in 2014 is Oscar helemaal klaar met De Goddelijke Kanaries. ,,Ik denk erover na om uit te komen voor China. Aangezien ik geen kans meer lijk te maken op een selectie voor Brazilië, vind ik dit wel het overwegen waard. Het maakt in Brazilië niet uit hoe goed ik speel, zolang ik hier actief ben zal ik niet opgeroepen worden.” Een blik in de reglementen van de FIFA maakt duidelijk dat het lastig voor Oscar zal worden. Een voetballer is namelijk niet toegestaan om van nationaliteit te veranderen nadat hij een officieel duel heeft afgewerkt.

Volledig scherm Oscar. © AFP