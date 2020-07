Lyon gaat met Memphis in gelederen voor eerste prijs in 8 jaar

Met een fitte Memphis Depay in de ploeg hoopt Olympique Lyon morgen voor het eerst sinds 2012 weer eens een prijs te pakken. De ploeg van trainer Rudi Garcia moet dan in de finale van het toernooi om de Coupe de la Ligue wel afrekenen met de Franse kampioen Paris Saint-Germain, dat vorige week al de Coupe de France pakte.

,,Het is al te lang geleden dat we een prijs hebben gewonnen”, zei Garcia een dag voor de finale in het Stade de France. ,,We gaan vol voor deze kans en willen de beker meenemen naar Lyon.”

Depay kan tegen PSG zijn officiële rentree maken, nadat hij op 15 december vorig jaar de voorste kruisband van zijn linkerknie had afgescheurd. Een intensieve en snelle revalidatie volgde. De aanvaller van Oranje wilde op tijd fit zijn voor het EK, dat vanwege de coronacrisis echter met een jaar werd opgeschoven. In de oefenwedstrijden bij Lyon maakte Depay al weer een scherpe indruk. ,,Memphis heeft hard gewerkt en is er klaar voor”, aldus Garcia.

Volledig scherm © BSR Agency

De Coupe de la Ligue is het tweede bekertoernooi in Frankrijk, dat qua status onder de Coupe de France zit. ,,We weten dat we de underdog zijn, maar ook wij hebben een sterk team”, aldus Garcia, die met Lyon in de afgebroken competitie naast Europees voetbal greep. De ploeg van Depay en Kenny Tete speelt volgende week vrijdag de return tegen Juventus in de achtste finales van de Champions League. De Franse club gaat met een voorsprong van 1-0 naar Turijn.

Volledig scherm © BSR Agency