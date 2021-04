Boze Memphis haalt uit naar arbiter Frappart: ‘Dit is oneerlijk’

Lyon werd in de kwartfinales van de Coupe de France uitgeschakeld door AS Monaco, maar na afloop ging het vooral over de kaartenregen van Frappart aan het adres van de thuisploeg. Ze deelde liefst twee rode kaarten en zeven gele kaarten uit aan Lyon. Eén van die gele prenten was voor Memphis, voor een vermeende schwalbe.



,,Ik kan er gewoon met m'n hoofd niet bij”, foetert Memphis op twitter. ,,Ik ben heel teleurgesteld en boos. Dit was allesbehalve eerlijk!”