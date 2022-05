Boze fans Atlético Madrid slopen gedenksteen Thibaut Courtois

Tussen Courtois en de aanhang van Atlético Madrid komt het wellicht nooit meer goed. De Belg, tussen 2011 en 2014 keeper van ‘Los Colchoneros’, deelde zaterdag na de CL-finale een sneer uit naar Atlétco: ,,Gisteren zei ik nog tegen mijn vrienden dat wanneer Real finales speelt, zij die winnen", aldus Courtois, die zich vanwege een blessure heeft afgemeld voor de interland tegen Oranje en de komende duels in de Nations League. ,,Nu sta ik aan de goede kant van de geschiedenis.”

In 2014 was Courtois in Lissabon slechts een minuutje verwijderd van Champions League-winst met Atlético. Maar uitgerekend tegen Real Madrid liep het mis na een doelpunt van Sergio Ramos diep in blessuretijd.

De uitspraak van Courtois raakte ook een gevoelige snaar bij Atlético-voorzitter Enrique Cerezo, die de fans in een interview bij het druk beluisterde radioprogramma ‘El Partidazo de COPE’ prompt opriep om het naamplaatje van Courtois bij het Wanda Metropolitano te verwijderen. ,,Kom met een schop en een houweel en haal het weg.”

De voorzitter was wel zo sportief om Real te feliciteren met de Champions League-triomf. ,,We hebben Real gefeliciteerd per brief, via Whatsapp en nu ook via de radio.”

Eigenlijk was het de burgemeester van Madrid, José Luis Martínez-Almeida, die de bal aan het rollen bracht in een eerbetoon aan Ángel María Villar, gewezen Spaans bonds- en UEFA-voorzitter. Over Courtois zei hij tijdens dat moment: ,,Je hebt mij de voorbije jaren vaak doen genieten, maar sta me toe met heel veel sympathie één ding te zeggen: aan de goede zijde van de geschiedenis staan ook zij die samen met jou hebben gehuild in Lissabon.”

Vandaag doken op Twitter foto’s op van het weggehaalde naamplaatje en het overgebleven gat in de grond. Courtois reageerde meteen door een foto te Twitteren met de Champions League-trofee en het bijschrift: ‘Hala Madrid’.

