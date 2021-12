Boxing Day: deze wedstrijden worden nog wel gespeeld vandaag

Spaanse media na remise Barça: ‘Afwezig­heid Memphis toont prioriteit: een nieuwe spits’

Op bezoek bij Sevilla speelde FC Barcelona gisteren voor de zevende keer in dit seizoen gelijk (1-1). De ploeg van trainer Xavi nam het vijandelijke doel niet eerder zo vaak onder vuur als in Zuid-Spanje. Het leverde slechts één treffer op en dat valt ook op in de Spaanse media.

22 december