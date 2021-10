Bournemouth-speler Brooks strijdbaar ondanks ziekte van Hodgkin: ‘Ik zal zo mogelijk weer kunnen spelen’

Oran­je-bondscoach Parsons schrikt van misbruik­schan­daal bij zijn club in Amerika

8 oktober Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters is geschrokken van alle onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in het vrouwenvoetbal. De 35-jarige Parsons werkt naast zijn baan bij Oranje ook nog steeds als hoofdtrainer bij de Amerikaanse club Portland Thorns. De trainer die hij daar in 2015 opvolgde, Paul Riley, werd vorige week door twee oud-speelsters van de club beschuldigd van seksueel misbruik.