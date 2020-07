Bournemouth houdt hoop op Aké in degradatiestrijd: ‘Het is niet heel ernstig’

,,Het gaat om een lichte liesblessure, het is niet zo ernstig", zei Howe. ,,Ik weet niet of we Nathan dit seizoen nog gaan zien. Er is geen duidelijk 'nee', maar ook geen duidelijk 'ja'. Hij doet tegen City in ieder geval niet mee." Aké is een vaste waarde centraal achterin.



Drie speelrondes voor het einde van de competitie staat Bournemouth net onder de degradatiestreep, met drie punten minder dan West Ham United en Watford. Na het duel met City speelt de ploeg van Howe nog tegen Southampton (zondag, thuis) en Everton (26 juli, uit).