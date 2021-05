Botman en Lille weerstaan hoge druk: PSG is koppositie weer kwijt

Ligue 1Sven Botman en Lille hebben de koppositie in Frankrijk weer overgenomen van Paris Saint-Germain. OGC Nice werd met 2-0 verslagen en dus staat Lille weer één punt boven PSG met nog maar drie wedstrijden te spelen in de Franse Ligue 1.

Lille won dankzij goals van Burak Yilmaz en Zeki Celik. OGC Nice zette daar geen goals tegenover en daar kon ook voormalig Ajacied Kasper Dolberg niets aan doen. De Deense aanvaller stond de hele wedstrijd binnen de lijnen, maar wist geen gat te vinden in de defensie van Botman en consorten.



De spanning stijgt daarmee nog verder in Frankrijk, want er zijn nog maar drie wedstrijden te spelen. Als Lille de uitwedstrijden tegen Lens en Angers én de thuiswedstrijd tegen Saint-Étienne winnend weet af te sluiten, is Lille voor het eerst sinds 2010/2011 weer kampioen van Frankrijk.

PSG

Paris Saint-Germain herstelde zich eerder op de middag van de fikse Champions League-kater die het midweeks opliep tegen Manchester City. Na de 1-2 nederlaag tegen The Citizens pakte PSG vanavond de koppositie in Frankrijk door Lens met 2-1 te verslaan. Mitchel Bakker was tegen Manchester City nog basisklant, maar tegen Lens moest de Nederlandse vleugelverdediger vanaf de bank toekijken. Vanaf daar zag hij hoe Neymar na ruim een half uur de score opende namens PSG. Marquinhos, op aangeven van diezelfde Neymar, zorgde na een uur voor de 2-0 en leek daarmee de wedstrijd op slot te gooien voor PSG, waar Kylian Mbappé ontbrak.

Het laatste half uur werd echter toch nog billenknijpen voor het sterrenensemble van Mauricio Pochettino. Het was namelijk Ignatius Ganago die twee minuten na de 2-0 alweer voor de 2-1 zorgde en dus was het verschil weer minimaal. Mauro Icardi leek zeven minuten voor tijd even voor wat meer lucht te zorgen bij de thuisploeg, maar zijn goal werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Na het laatste fluitsignaal stond echter wel de 2-1 voor PSG nog op het scorebord en dat betekend dat de club uit de Franse hoofdstad weer even de koploper in de Ligue 1 was. Tot de winst van Lille dus. Beide ploegen kunnen morgen rustig kijken wat AS Monaco en Olympique Lyon, de nummers drie en vier van de Ligue 1, tegen elkaar doen om 21.00 uur.

