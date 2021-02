Botman en co winnen ook bij Bordeaux

Rot-Weiss Essen verrast Blamage voor Bosz, Fo­su-Men­sah, Frimpong en Sinkgraven tegen vier­de-divisio­nist

2 februari Bayer Leverkusen heeft zich vanavond in het toernooi om de Duitse beker geblameerd. De ploeg van Peter Bosz ging na een zenuwslopende verlenging in de vierde ronde onderuit tegen Rot-Weiss Essen, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland (2-1).