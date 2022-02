Botman, Danjuma, Ziyech en Ajax: dit is het Champions League-programma van deze week

Nadat vorige week de eerste vier achtste finales in de Champions League afgewerkt werden, is het deze week de beurt aan de andere ploegen om te bewijzen dat ze ook mee kunnen gaan strijden om de eindzege in Sint-Petersburg op 28 mei.

Dinsdag 21.00 uur

Chelsea - Lille

Voordat Ajax woensdag tegen Benfica de Nederlandse eer in de Champions League hoog probeert te houden, is het dinsdag eerst de beurt aan twee oud-Ajacieden om tegen elkaar te strijden voor een plek in de kwartfinales. Titelverdediger Chelsea van Hakim Ziyech ontvangt de Franse kampioen Lille OSC, waar Sven Botman één van de sterkhouders in de verdediging is.

Ziyech was afgelopen zaterdag nog de matchwinnaar voor Chelsea door in de 89e minuut het enige doelpunt te maken in de Londense derby bij Crystal Palace. Chelsea heeft de derde plaats in de Premier League stevig in handen, maar Liverpool en Manchester City hebben een comfortabele voorsprong op de best geklasseerde Londense ploeg.

Lille speelde vrijdagavond na een roerige slotfase teleurstellend gelijk tegen laagvlieger FC Metz. Sowieso is het geen al te best seizoen voor Lille, dat titelprolongatie al heel snel uit het hoofd kon zetten. De ploeg van coach Jocelyn Gourvennec, die de naar Nice vertrokken succestrainer Christophe Galtier verving, staat op de elfde plek. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain is al 23 punten. Lille moet nog flink aan de bak om Europees voetbal voor volgend seizoen af te dwingen, want alleen de bovenste vijf clubs gaan Europa in.

Volledig scherm Arnaut Danjuma Groeneveld scoorde afgelopen weekend een hattrick. © EPA

Villarreal - Juventus

Op hetzelfde moment dat in Londen de bal gaat rollen, begint in het oosten van Spanje de wedstrijd tussen Villarreal en Juventus. Bij de nummer zes van La Liga zullen de ogen gericht zijn op Arnaut Danjuma Groeneveld. De 25-jarige aanvaller was zaterdag met drie treffers, waarvan twee penalty’s, de gevierde man tegen Granada.

Met één van zijn bewakers kan Danjuma dinsdagavond gewoon in het Nederlands communiceren, want achterin bij Juventus is collega-international Matthijs de Ligt alweer een tijd lang een vaste waarde. De Oude Dame zal zich willen revancheren voor het 1-1 gelijkspel afgelopen vrijdag in de stadsderby tegen Torino.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo begint zijn draai te vinden bij Manchester United. © AFP

Woensdag 21.00 uur

Volledig scherm © EPA Atlético Madrid - Manchester United

Atlético Madrid, de huidige nummer vijf van Spanje, is bezig aan een zeer wisselvallig seizoen als regerend kampioen. Ook in de Champions League is de ploeg van trainer Diego Simeone niet constant: pas in de laatste speelronde werd tegen FC Porto in een keihard duel met drie rode kaarten een plek in de achtste finales veiliggesteld.



Tegenstander Manchester United zal juist hoop putten uit de Champions League-poulefase. De Mancunians begonnen nog stroef met een verliespartij tegen het Zwitserse Young Boys, maar herstelden dat daarna met drie overwinningen en twee gelijke spelen, wat genoeg was voor de groepswinst. Ook in de Premier League is er voorzichtig reden tot lachen voor de ploeg van trainer Ralf Rangnick: door twee overwinningen op rij staat United nu vierde, maar een rol van betekenis in de titelstrijd zit er voor het negende seizoen op rij niet in voor de Engelse recordkampioen.

Benfica - Ajax

Tot slot dus nog Ajax. De koploper van de eredivisie gaat woensdagavond op bezoek bij een kwakkelend Benfica. Waar Ajax de moeilijke wedstrijden, zoals die tegen Willem II afgelopen zaterdag, over de streep weet te trekken, gaf Benfica in de uitwedstrijd bij Boavista nog een 0-2 voorsprong uit handen. De achterstand op koploper FC Porto is daarmee al opgelopen tot twaalf punten.



Mocht Ajax winnen, dan zou bovendien het hele Nederlandse voetbal erop vooruitgaan, want Portugal is één van de belangrijkste concurrenten op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Dat is de lijst die bepaalt hoeveel ploegen per land in Europees verband mogen uitkomen. Een overwinning van Ajax levert Portugal automatisch geen punten op, terwijl Nederland, dat al aan een bijzonder goed seizoen bezig is, alleen maar verder stijgt.