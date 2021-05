Botman, Burak en tienduizenden fans vieren groot kampioensfeest in Lille

Lille werd eerder kampioen van Frankrijk in 1946, 1954 (met de Nederlandse verdediger Cor van der Hart) en 2011. Tien jaar na het kampioenschap met Eden Hazard, Adil Rami, Moussa Sow en Gervinho zijn nu Mike Maignan, José Fonte, Sven Botman, Renato Sanches, Jonathan David, Yusuf Yazici en Burak Yilmaz de nieuwe helden in het noorden van Frankrijk. De club besloot een bustour te houden door het centrum, waar zondagavond ook al duizenden mensen samenkwamen op de Grande Place van Lille. De hoofdstad van Frans Vlaanderen telt zo'n 240.000 inwoners, maar in de metropool Lille wonen zo'n 1.150.000 mensen. Botman plaatste in zijn Instagram Stories wat beelden van de feestvreugde. Van afstand houden was geen sprake in de mensenmassa. De gezondheidsdiensten in Lille hebben alle fans die zondag en maandag de straat op gingen om het kampioenschap te vieren opgeroepen hun contacten de komende dagen te beperken en zich uit voorzorg te laten testen op het coronavirus.